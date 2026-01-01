दूषित पेयजल से इंदौर में एक और मौत, जीतू पटवारी ने किया ट्वीट

Indore- इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से एक और प्रभावित ने दम तोड़ दिया है। 72 वर्षीय एकनाथ सूर्यवंशी की मौत की सूचना है। बताया जा रहा है कि वे करीब 20 दिन वेंटीलेटर पर रहे। उल्टी-दस्त की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। स्वर्गीय एकनाथ के लिवर, किडनी पर भी असर पड़ा था। जब राहुल गांधी इंदौर आए थे तो एकनाथ सूर्यवंशी से भी मिलने पहुंचे थे। भागीरथपुरा में दूषित पेयजल के सेवन से यह 31वीं मौत है। केवल तीन दिनों में ही तीन लोग दम तोड़ चुके हैं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने भागीरथपुरा में मौतों के बढ़ते आंकड़ों पर सरकार को घेरा है। इस संबंध में उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी 3 फ़रवरी को इंदौर में धरना प्रदर्शन करेगी।