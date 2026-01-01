दूषित पेयजल से इंदौर में एक और मौत, जीतू पटवारी ने किया ट्वीट

Jeetu Patwari tweets on another death in Indore due to contaminated drinking water- Demo Pic (Patrika.com)
Indore- इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से एक और प्रभावित ने दम तोड़ दिया है। 72 वर्षीय एकनाथ सूर्यवंशी की मौत की सूचना है। बताया जा रहा है कि वे करीब 20 दिन वेंटीलेटर पर रहे। उल्टी-दस्त की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। स्वर्गीय एकनाथ के लिवर, किडनी पर भी असर पड़ा था। जब राहुल गांधी इंदौर आए थे तो एकनाथ सूर्यवंशी से भी मिलने पहुंचे थे। भागीरथपुरा में दूषित पेयजल के सेवन से यह 31वीं मौत है। केवल तीन दिनों में ही तीन लोग दम तोड़ चुके हैं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने भागीरथपुरा में मौतों के बढ़ते आंकड़ों पर सरकार को घेरा है। इस संबंध में उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी 3 फ़रवरी को इंदौर में धरना प्रदर्शन करेगी।
इंदौर में भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से अब भी कई लोग गंभीर हैं। एकनाथ सूर्यवंशी के ऑटो ड्राइवर बेटे निलेश और अन्य परिजन ने बताया कि 29 दिसंबर को उन्हें उल्टी-दस्त होने के बाद निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। इसके बाद बाॅम्बे अस्पताल भर्ती कराया गया। यहां उनकी हालात में सुधार नहीं होने पर वेंटीलेटर पर रखा गया।
स्वर्गीय एकनाथ सूर्यवंशी के परिजनों के अनुसार उनकी किडनी, लिवर भी खराब असर पड़ा। इलाज के लिए सरकारी सहायता मिली। एकनाथ के परिवार में उनकी पत्नी, दो बेटियां, एक बेटा और बेटे के दो बच्चे हैं।
भागीरथपुरा में दूषित पानी की वजह से मौतों का आंकड़ा 31 पर पहुंच गया है। फिलहाल 8-10 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। पानी की नियमित जांच के निर्देश हैं लेकिन इसके बाद भी स्थानीय निवासी दहशत में हैं।
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने मामलें सरकार को घेरा है। उन्होंने केबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर तंज कसते हुए कहा कि इंदौर में दूषित पानी से लोग मर रहे हैं और भाजपा के मंत्री छुट्टी पर चले गए हैं। जीतू पटवारी ने राज्य सरकार पर जवाबदेही तय करने के लिए 3 फ़रवरी को इंदौर में कांग्रेस के धरना प्रदर्शन की घोषणा की।
