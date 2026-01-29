इंदौर-इच्छापुर नेशनल हाईवे पर कंटेनर ने दो कारों को रौंदा

indore ichhapur highway container accident
mp news: मध्यप्रदेश के इंदौर में इंदौर-इच्छापुर नेशनल हाईवे पर सिमरोल थाना क्षेत्र के भेरूघाट स्थित घाट क्षेत्र में गुरुवार शाम एक बड़ा सड़क हादसा टल गया। यहां डबल मोड़ पर अनियंत्रित कंटेनर ने सामने से आ रही दो कारों को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों कारें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं, हालांकि कार सवार सभी लोग बाल-बाल बच गए और कोई जनहानि नहीं हुई। हादसे के कारण हाईवे पर जाम लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मशक्कत के बाद यातायात सुचारू रुप से चालू कराया।
सिमरोल थाना प्रभारी अमित कुमार के अनुसार, गुरुवार शाम करीब पांच बजे एक कंटेनर इंदौर से बड़वाह की ओर जा रहा था। भेरूघाट के घाट क्षेत्र में स्थित डबल मोड़ पर कंटेनर चालक वाहन पर से नियंत्रण खो बैठा। इसी दौरान बड़वाह से इंदौर की ओर आ रही दो कारें कंटेनर की चपेट में आ गईं। हादसे के बाद कारों में सवार लोग बुरी तरह घबरा गए। आसपास से गुजर रहे अन्य वाहन चालकों और स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए कार सवारों को बाहर निकाला। राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी भी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई।
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कंटेनर की चपेट में आने से दोनों कारें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। वहीं दुर्घटना के बाद नेशनल हाइवे पर सड़क के दोनों छोर पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और कुछ ही देर में कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इसी बीच हादसे की सूचना मिलते ही सिमरोल थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त कंटेनर और दोनों कारों को सड़क से हटाकर किनारे किया और फिर मशक्कत के बाद जाम खुलवाकर यातायात सुचारु रुप से चालू कराया।
इंदौर
मध्य प्रदेश न्यूज़
