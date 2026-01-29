इंदौर-इच्छापुर नेशनल हाईवे पर कंटेनर ने दो कारों को रौंदा

सिमरोल थाना प्रभारी अमित कुमार के अनुसार, गुरुवार शाम करीब पांच बजे एक कंटेनर इंदौर से बड़वाह की ओर जा रहा था। भेरूघाट के घाट क्षेत्र में स्थित डबल मोड़ पर कंटेनर चालक वाहन पर से नियंत्रण खो बैठा। इसी दौरान बड़वाह से इंदौर की ओर आ रही दो कारें कंटेनर की चपेट में आ गईं। हादसे के बाद कारों में सवार लोग बुरी तरह घबरा गए। आसपास से गुजर रहे अन्य वाहन चालकों और स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए कार सवारों को बाहर निकाला। राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी भी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई।