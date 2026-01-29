29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

इंदौर-इच्छापुर नेशनल हाईवे पर कंटेनर ने दो कारों को रौंदा

mp news: मध्यप्रदेश के इंदौर में इंदौर-इच्छापुर नेशनल हाईवे पर सिमरोल थाना क्षेत्र के भेरूघाट स्थित घाट क्षेत्र में गुरुवार शाम एक बड़ा सड़क हादसा टल गया। यहां डबल मोड़ पर अनियंत्रित कंटेनर ने सामने से आ रही दो कारों को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों कारें बुरी तरह [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

इंदौर

image

Shailendra Sharma

Jan 29, 2026

indore accident

indore ichhapur highway container accident

mp news: मध्यप्रदेश के इंदौर में इंदौर-इच्छापुर नेशनल हाईवे पर सिमरोल थाना क्षेत्र के भेरूघाट स्थित घाट क्षेत्र में गुरुवार शाम एक बड़ा सड़क हादसा टल गया। यहां डबल मोड़ पर अनियंत्रित कंटेनर ने सामने से आ रही दो कारों को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों कारें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं, हालांकि कार सवार सभी लोग बाल-बाल बच गए और कोई जनहानि नहीं हुई। हादसे के कारण हाईवे पर जाम लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मशक्कत के बाद यातायात सुचारू रुप से चालू कराया।

कंटेनर ने कारों को रौंदा

सिमरोल थाना प्रभारी अमित कुमार के अनुसार, गुरुवार शाम करीब पांच बजे एक कंटेनर इंदौर से बड़वाह की ओर जा रहा था। भेरूघाट के घाट क्षेत्र में स्थित डबल मोड़ पर कंटेनर चालक वाहन पर से नियंत्रण खो बैठा। इसी दौरान बड़वाह से इंदौर की ओर आ रही दो कारें कंटेनर की चपेट में आ गईं। हादसे के बाद कारों में सवार लोग बुरी तरह घबरा गए। आसपास से गुजर रहे अन्य वाहन चालकों और स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए कार सवारों को बाहर निकाला। राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी भी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई।

दोनों ओर कई किमी तक लगा जाम

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कंटेनर की चपेट में आने से दोनों कारें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। वहीं दुर्घटना के बाद नेशनल हाइवे पर सड़क के दोनों छोर पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और कुछ ही देर में कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इसी बीच हादसे की सूचना मिलते ही सिमरोल थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त कंटेनर और दोनों कारों को सड़क से हटाकर किनारे किया और फिर मशक्कत के बाद जाम खुलवाकर यातायात सुचारु रुप से चालू कराया।

ये भी पढ़ें

एमपी में शादी की पगड़ी से पत्नी ने घोंटा पति का गला, रील बनाने से रोकता था
झाबुआ
jhabua

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

29 Jan 2026 10:11 pm

Published on:

29 Jan 2026 10:10 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / इंदौर-इच्छापुर नेशनल हाईवे पर कंटेनर ने दो कारों को रौंदा
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

अब 9 की जगह होंगे 10 पेपर्स, ऑब्जेक्टिव खत्म कर सभी होंगे थ्योरी

davv
समाचार

बहन से दोस्ती के शक में 12वीं के छात्र से बेरहमी, बिना कपड़ों का वीडियो वायरल

indore
इंदौर

वर्दी, हथियार, हथकड़ी के साथ रील बनाकर फंसे डांसिंग कॉप रंजीत सिंह को मिली सजा

Dancing Cop Ranjeet Singh Demoted
इंदौर

इंदौर में दूषित पानी पीकर जान गवाने वालों की अस्थियां हरिद्धार ले जाएगी कांग्रेस, फरवरी में मोक्ष यात्रा का ऐलान

Contaminated Water Case
इंदौर

MPPSC का टाइम-टेबल तबाह, 2025 की मेंस भी 2026 के बाद तय, सालों से लटकी भर्ती

इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.