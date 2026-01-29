29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

अब 9 की जगह होंगे 10 पेपर्स, ऑब्जेक्टिव खत्म कर सभी होंगे थ्योरी

DAVV Indore : देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने बदला यूजी प्रथम वर्ष का परीक्षा पैटर्न

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Hussain Ali

Jan 29, 2026

davv

davv indore

इंदौर. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने यूजी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया है। नए पैटर्न का असर सीधे तौर पर विद्यार्थियों की पढ़ाई, परीक्षा की तैयारी और परिणाम पर पड़ेगा। विश्वविद्यालय प्रबंधन के अनुसार, यह बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत किए गए हैं। नए पैटर्न के अनुसार अब फाउंडेशन कोर्स में केवल दो विषय हिंदी और अंग्रेजी रखें गए हैं। पहले इन दोनों विषयों की परीक्षा एक ही दिन होती थी, लेकिन अब इन्हें अलग-अलग दिनों में आयोजित किया जाएगा। हर विषय का पेपर दो घंटे का होगा।अब ऑब्जेक्टिव नहीं, पूरा थ्योरी पेपरपहले फाउंडेशन कोर्स की परीक्षा एक घंटे की ऑब्जेक्टिव होती थी, जिसे ओएमआर शीट पर एक साथ लिया जाता था। अब यह व्यवस्था खत्म कर दी गई है। विद्यार्थियों को अब दोनों विषयों के पूरे थ्योरी पेपर देने होंगे। विद्यार्थियों का कहना है कि इससे अपनी बात ठीक से लिखने का मौका मिलेगा, हालांकि इसके लिए पढ़ाई भी ज्यादा करनी होगी।

एक पेपर और बढ़ायूजी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को अब 9 की जगह 10 पेपर देने होंगे। यह बदलाव एनईपी के तहत विषयों और क्रेडिट सिस्टम में किए गए संशोधन के कारण हुआ है। अब प्रवेश के समय विद्यार्थियों को दो की बजाय तीन मेजर विषय चुनने पड़े हैं। इसके अलावा दो माइनर विषय, एक वोकेशनल कोर्स और एक वैल्यू एडेड कोर्स भी अनिवार्य किया गया है। पहले जो ओपन इलेक्टिव होता था, उसकी जगह अब मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स (एमडीसी) शामिल किया गया है।एमडीसी में गलत चयन, लेकिन परीक्षा की अनुमतिपैटर्न बदलने के दौरान कई विद्यार्थियों से एमडीसी विषय चयन में गलती हो गई। नियम के अनुसार, एमडीसी विषय अलग संकाय का होना चाहिए था, लेकिन कई विद्यार्थियों ने अपने ही संकाय का विषय चुन लिया। इससे वे तकनीकी रूप से अपात्र माने जा रहे थे। इस पर परीक्षा नियंत्रक डॉ. आशीष तिवारी ने स्पष्ट किया कि ऐसे सभी विद्यार्थियों को प्रथम वर्ष की परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी। दूसरे वर्ष से उनके एमडीसी विषयों में सुधार कर दिया जाएगा, ताकि किसी विद्यार्थी को नुकसान न हो। विश्वविद्यालय द्वारा संशोधित परीक्षा पैटर्न का आधिकारिक नोटिफिकेशन एक हफ्ते में जारी किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

29 Jan 2026 08:56 pm

Hindi News / News Bulletin / अब 9 की जगह होंगे 10 पेपर्स, ऑब्जेक्टिव खत्म कर सभी होंगे थ्योरी
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

पोकरण में बिखरी लोक-संस्कृति की स्वर-लहरियां…लोकरंग, लोकताल और लोक-परंपराओं का दिखा अनूठा संगम

जैसलमेर

मरु महोत्सव-2026: जैसलमेर, सम और खुहड़ी में होगा सांस्कृतिक महाकुंभ

जैसलमेर

वर्षों से लंबित अपीलों पर राजस्थान हाईकोर्ट की चिंता, NDPS दोषी की सजा की निलंबित

Rajasthan High Court
जयपुर

ग्वालियर में अचानक सड़क धंसी, गहरा गड्ढा हुआ; मचा हंगामा

gwalior news
ग्वालियर

हाईवे पर बेसहारा मवेशियों की रोकथाम व अवैध कट बंद करें, ब्लैक स्पॉट सुधार पर जोर

सिरोही. बैठक में मौजूद अधिकारी।
समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.