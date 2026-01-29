29 जनवरी 2026,

गुरुवार

जैसलमेर

मरु महोत्सव-2026: जैसलमेर, सम और खुहड़ी में होगा सांस्कृतिक महाकुंभ

विश्वविख्यात मरु-महोत्सव-2026 के तहत 30, 31 जनवरी और 1 फरवरी को जैसलमेर, सम-लखमणा और खुहड़ी में होगा। तीन दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव में राजस्थान की लोकसंस्कृति, परंपरा और मरुस्थलीय विरासत का विविध रंगों में प्रदर्शन होगा। मिस्टर डेजर्ट, मिस मूमल-2026, लोकनृत्य, ऊंट दौड़, कैमल शो, हस्तशिल्प मेला और पारंपरिक खेल प्रतियोगिताएं प्रमुख आकर्षण रहेंगी। सेलिब्रिटी नाइट्स में बॉलीवुड कलाकार मंच से अपनी प्रस्तुतियां देंगे।

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Jan 29, 2026

जैसलमेर. मरु महोत्सव को लेकर पूनमसिंह स्टेडियम में बनाया गया मंच। 

विश्वविख्यात मरु-महोत्सव-2026 के तहत 30, 31 जनवरी और 1 फरवरी को जैसलमेर, सम-लखमणा और खुहड़ी में होगा। तीन दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव में राजस्थान की लोकसंस्कृति, परंपरा और मरुस्थलीय विरासत का विविध रंगों में प्रदर्शन होगा। मिस्टर डेजर्ट, मिस मूमल-2026, लोकनृत्य, ऊंट दौड़, कैमल शो, हस्तशिल्प मेला और पारंपरिक खेल प्रतियोगिताएं प्रमुख आकर्षण रहेंगी। सेलिब्रिटी नाइट्स में बॉलीवुड कलाकार मंच से अपनी प्रस्तुतियां देंगे।

जिला कलक्टर प्रतापसिंह ने बताया कि मरु महोत्सव को यादगार और ऐतिहासिक बनाने के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। पर्यटकों और आमजन की सुविधा, सुरक्षा, यातायात और सुचारू आयोजन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। प्रभारी अधिकारी (सामान्य) एवं उपखण्ड अधिकारी सक्षम गोयल ने बताया कि महोत्सव के संचालन के लिए विभिन्न विभागों और कार्मिकों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं तथा समयबद्ध और समर्पित भाव से कार्य निष्पादन के निर्देश दिए गए हैं।

30 जनवरीः जैसलमेर में निकलेगी शोभा यात्रा

स्वर्णनगरी के सोनार दुर्ग स्थित लक्ष्मीनाथ मंदिर में आरती के बाद गड़ीसर झील से शहीद पूनमसिंह स्टेडियम तक शोभायात्रा निकलेगी। इसके बाद मरुश्री, मिस मूमल-2026, मिसेज जैसलमेर, साफा बांधो, मूंछ प्रतियोगिता, आर्ट एंड क्राफ्ट मेला, पपेट शो और फूड फेस्टिवल होंगे। शाम को मशहूर प्लेबैक सिंगर मधुबंती बागची प्रस्तुति देंगी।

31 जनवरीः रोमांच, ऊंट संस्कृति और लोकवाद्य संगीत

तीसरे दिन योगा और लोकवाद्य संगीत, बीएसएफ कैमल टेंटू शो, एयरफोर्स वॉरियर ड्रिल, ग्रामीण खेल, कैमल पोलो और ऊंट श्रृंगार प्रतियोगिता आकर्षण रहेंगे। शाम को सम-लखमणा के धोरों पर बॉलीवुड गायक राज बर्मन की सैलिब्रिटी नाइट होगी।

1 फरवरीः खुहड़ी में समापन

माघ पूर्णिमा की चांदनी रात में खुहड़ी के धोरों पर समापन समारोह होगा। घुड़दौड़, मांडणा कला प्रदर्शनी, कैमल रेस और इंडियन आइडल फेम पियूष पंवार की प्रस्तुति आकर्षण रहेंगे।

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / मरु महोत्सव-2026: जैसलमेर, सम और खुहड़ी में होगा सांस्कृतिक महाकुंभ
