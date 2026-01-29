मरु महोत्सव-2026: जैसलमेर, सम और खुहड़ी में होगा सांस्कृतिक महाकुंभ

जिला कलक्टर प्रतापसिंह ने बताया कि मरु महोत्सव को यादगार और ऐतिहासिक बनाने के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। पर्यटकों और आमजन की सुविधा, सुरक्षा, यातायात और सुचारू आयोजन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। प्रभारी अधिकारी (सामान्य) एवं उपखण्ड अधिकारी सक्षम गोयल ने बताया कि महोत्सव के संचालन के लिए विभिन्न विभागों और कार्मिकों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं तथा समयबद्ध और समर्पित भाव से कार्य निष्पादन के निर्देश दिए गए हैं।