अचानक उमड़ी भीड़ सीखा गई सबक… हर समय व्यवस्थाओं को अलर्ट रहने की जरूरत

पर्यटकों की भीड़ का सबसे बड़ा असर शहर के होटलों और सम क्षेत्र के रिसॉट्र्स पर दिखाई दिया। अधिकांश जगह कमरे फुल हो गए। दिवाली, क्रिसमस और नववर्ष जैसे चरम सीजन से पहले ही हाउसफुल की स्थिति बन गई। रिसॉर्ट व्यवसायी पुष्पेंद्र कुमार व्यास के अनुसार, इस बार सम क्षेत्र में हाउसफुल की स्थिति बनी, लेकिन किराए सामान्य दिनों जैसे ही रहे। गाइडों के अनुसार यह भीड़ अप्रत्याशित थी। आमतौर पर 100-200 रुपए की बजाय 400-500 रुपए तक चार्ज किए गए।यातायात पर भारी दबावअचानक बढ़ी भीड़ से शहर की यातायात व्यवस्था डगमगा गई। जैसलमेर से सम तक पर्यटक चरम के दौरान की जाने वाली पुलिसिंग इन तीन दिनों में नजर नहीं आई। किले और प्रमुख चौराहों पर वाहनों की लाइनें लगीं। पार्किंग की कमी ने जाम की स्थिति को और बढ़ाया।