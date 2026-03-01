तीखी धूप से थोड़ी राहत, पारे में 2.4 डिग्री की गिरावट

मौसम विभाग के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 35.2 और न्यूनतम 20.3 डिग्री सै. रिकॉर्ड किया गया, यह एक दिन पहले क्रमश: 37.6 व 20.7 डिग्री रहा था। मौसम के तेवरों के नरम होने से फिलहाल तीखी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके चलते 18 से 21 मार्च के दौरान कहीं-कहीं तेज आंधी व बारिश होने होने की प्रबल संभावना है।