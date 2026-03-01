ब्रह्मसर महातीर्थ में दीक्षा समारोह, दो नूतन साध्वियों ने पाया साध्वी पद

दीक्षा समारोह में आचार्य पूर्णानंद सूरीश्वर महाराज, मुनि नयज्ञसागर महाराज, साध्वी गणिनी सुभद्रा महाराज सहित साध्वी वृंद की उपस्थिति रही। दादा जिन कुशल सूरि ट्रस्ट ब्रह्मसर के तत्वावधान में साध्वी समर्पणप्रज्ञा महाराज और साध्वी संकल्पप्रज्ञा महाराज की बड़ी दीक्षा का विधान संपन्न हुआ। समवशरण में स्थापित चौमुखी परमात्मा प्रतिमा की साक्षी में मुख्य धार्मिक विधान संपन्न किया गया।

ट्रस्ट के सहमंत्री विजय सिंह कोठारी के अनुसार प्रातः शुभ मुहूर्त में गुरू भगवंतों के सान्निध्य में दीक्षा प्रक्रिया प्रारंभ हुई। धर्मसभा में आचार्य जिन मनोज्ञसूरीश्वर महाराज ने कहा कि दोनों साध्वियों ने पंच महाव्रतों का प्रत्याख्यान स्वीकार कर पूर्ण साध्वी पद प्राप्त किया है। संयम, तप और साधना का मार्ग आत्मकल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण साधन है। धर्मसभा में आचार्य पूर्णानंद सूरीश्वर महाराज सहित साध्वी वृंद ने संयम जीवन के महत्व पर विचार व्यक्त किए। गणिनी साध्वी प्रियदर्शना महाराज की शिष्या नूतन साध्वी समर्पणप्रज्ञा ने कहा कि दीक्षा दुख से सुख, विराधना से आराधना, आडंबर से सादगी और जीव से शिव प्राप्ति का मार्ग है। परमात्मा महावीर का वेश धारण करने के बाद भीतर दिव्य ऊर्जा का अनुभव हो रहा है।