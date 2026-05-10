सीजन में पहली बार 46 डिग्री के पार पहुंचा पारा… तपिश से झुलसा स्वर्णनगरी का जनजीवन

लोगों को गर्मी जनित परेशानियों, डिहाइड्रेशन, पेट दर्द, उल्टी-दस्त और कमजोरी की शिकायत ज्यादा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को धूप में निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों को दोपहर के समय घर से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी गई है। दूसरी ओर गर्मी बढऩे के साथ बिजली और पानी की मांग भी बढ़ गई है। कई क्षेत्रों में दोपहर के समय कूलर और एसी का उपयोग बढऩे से बिजली खपत में इजाफा हुआ है। वहीं शीतल पेयजल की मांग भी अचानक बढ़ गई है। शहर में जगह-जगह लोग गर्मी से राहत पाने के लिए ठंडे पेय और छाछ का सहारा लेते दिखाई दिए। मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी दिनों में बढ़े हुए तापमान से राहत मिलने की संभावना नहीं है। गर्म हवाओं का दौर जारी रहने और तापमान में और बढ़ोतरी भी हो सकती है। ऐसे में आने वाले दिनों में मरुस्थल की गर्मी और अधिक तीखे तेवर दिखा सकती है।