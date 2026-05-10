ग्रामीण-श्रद्धालु खरीद रहे बोतल बंद पानी: रामदेवरा में मीठे पानी को तरसे ग्रामीण, श्रद्धालु भी प्यासे

धार्मिक नगरी रामदेवरा और आसपास के गांवों में वर्षों से मीठे पानी की समस्या गंभीर बनी हुई है। नहर पास से गुजरने के बावजूद, घरों में नल से स्वच्छ जल उपलब्ध कराने का दावा अधूरा है। भूमिगत जलस्तर गिरने से पानी में फ्लोराइड और टीडीएस की मात्रा निर्धारित मानकों से कई गुना अधिक हो गई है। जलदाय विभाग की ओर से नहरी पानी को फ्लोराइड युक्त भूजल के साथ मिलाकर आपूर्ति की जा रही है, जिसे ग्रामीण पीने लायक नहीं मानते। लोग दैनिक कार्यों के लिए मिश्रित पानी का उपयोग करते हैं, लेकिन पीने के लिए निजी आरओ या बोतल बंद पानी खरीदने को मजबूर हैं। करीब 11 हजार की आबादी वाले रामदेवरा में प्रतिवर्ष लगभग 50 लाख श्रद्धालु आते हैं, उन्हें भी मीठे पानी के लिए बोतलों पर निर्भर रहना पड़ता है।