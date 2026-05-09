आज का सवाल – जैसलमेर में इस साल प्रचंड गर्मी के हालात बने हुए हैं। प्रशासन इस मोर्चे पर कितना मुस्तैद है?

आज का सवाल - जैसलमेर में इस साल प्रचंड गर्मी के हालात बने हुए हैं। ऐसे में आमजन को कई तरह के इंतजामों की दरकार है। प्रशासन इस मोर्चे पर कितना मुस्तैद है?

जैसलमेर में इस साल निरंतर प्रचंड गर्मी के हालात बने हुए हैं। लू के थपेड़ों और सूरज की तपिश से लोगों के हाल बेहाल बने हुए हैं। कई ऐसे पहलू हैं, जिन पर प्रशासन की ओर से मुस्तैदी से काम करते हुए लोगों को राहत दिलाई जा सकती है। प्रतिकूल मौसम की मार लोगों पर कम से कम पड़े, यह सुनिश्चित करना विभिन्न सरकारी महकमों की जिम्मेदारी है।