समदड़ी-लूनी ब्लॉक से प्रभावित रेल संचालन, जैसलमेर-साबरमती एक्सप्रेस देरी से संचालित रहेगी

जैसलमेर पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे के निर्देश पर सांगड़ थाना पुलिस ने विद्युत लाइन से तार चोरी की बड़ी वारदात का खुलासा करते हुए छह बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में जिले में एक दर्जन से अधिक अन्य चोरियों की वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया है, जिनमें सोलर व पवन ऊर्जा संयंत्रों से भी चोरियां शामिल हैं। सांगड़ थानाधिकारी राजेश कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए यह सफलता हासिल की। पुलिस के अनुसार, बीते 5 मई को निजी कंपनी के सीनियर सुपरवाइजर विकास कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कंपनी पाबनासर के पास फतेहगढ़-3 से भड़ला-3 तक विद्युत लाइन बिछा रही है। गत 4 मई की रात करीब 9:30 बजे पिकअप गाड़ी और मोटरसाइकिल पर सवार होकर तीन व्यक्ति साइट से 1700 मीटर कंडक्टर (केबल) और अन्य सामान चोरी कर ले गए। गश्ती गार्ड प्रेमसिंह और आसुराम ने जेठुसिंह पाबनासर, खेतसिंह नींबा और विजय बाड़मेर की पहचान की थी। वारदात की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रेवन्तदान के निर्देशन में वृताधिकारी रूपसिंह ईन्दा की निगरानी में टीम गठित की गई। टीम ने खेतसिंह, जेठूसिंह, विजय, निरज सामरिया, रूपसिंह और मोतीसिह को दस्तयाब कर गिरफ्तार किया। आरोपियों ने ऑटु पावर प्लांट नीम्बा, रेन्यु पावर प्लांट नीम्बा, एनटीपीसी निम्बा सहित सोलर व पवन ऊर्जा संयंत्रों से डीसी तांबे की केबल व प्लेटें चोरी करना स्वीकार किया है। पाबनासर, धारवी, चोचरा, तेजमालता आदि स्थानों पर हाईटेंशन लाइनों से तार चोरी की वारदातें भी कबूली हैं। पुलिस रिमांड पर लेकर विस्तृत पूछताछ की जा रही है।