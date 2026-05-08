हीटवेव की मार में झुग्गियां झुलसीं, संसाधनों बिना जिंदगी होती गई कठिन

सीमावर्ती जिले में गर्मी का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को भी दोपहर में चली लू ने लोगों को झुलसा-सा दिया। दुपहिया वाहन चालकों को तो ऐसा महसूस हुआ मानो अंगारे आकर उनसे टकरा रहे हैं। फलोदी और बाड़मेर के बाद जैसलमेर प्रदेश का तीसरा सबसे गर्म शहर रहा। मौसम विभाग के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 44.0 व न्यूनतम 25.9 डिग्री से. रिकॉर्ड किया गया। यह एक दिन पहले गुरुवार को क्रमश: 45.1 व 27.0 डिग्री रहा था। शुक्रवार को सुबह 9 बजे से धूप की किरणों ने तपिश का अहसास करवाना शुरू कर दिया। दोपहर होते-होते तो धूप असहनीय हो गई और सडक़ों पर निकलना मुश्किल हो गया। इस दौरान घरों से बाहर निकले लोगों ने चेहरे व सिर सहित पूरे शरीर को ढंकने में ही भलाई समझी।