जर्जर स्कूल भवन का कार्य अधूरा छोड़ा, मानसून में छत गिरने की आशंका

उधर, विद्यालय की छत के अधूरे कार्य से मानसून में छत गिरने की आशंका बनी हुई हैं। जानकारी के अनुसार राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बरडाना में दो कक्षा कक्ष की छत की मरम्मत का 900 वर्ग फिट का कार्य स्वीकृत हुआ। गत 27 मार्च 2026 को विद्यालय कक्षा कक्ष की छत से मुगिया हटाने का कार्य शुरू कर 29 मार्च 2026 को कार्य बंद कर दिया गया। मरम्मत कार्य बंद हुए करीब डेढ़ माह बीत चुका है और अभी भी सि्थति जस की तस बनी हुई है।