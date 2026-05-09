आसमान से बरसते अंगारों के बीच सरहद के साथ सेहत को सुरक्षित रखना भी चुनौती

थार के रेगिस्तान में इस समय गर्मी केवल मौसम नहीं, बल्कि सरहद पर तैनात जवानों के लिए जंग की सी अनुभूति करा रही है। भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तापमान लगातार खतरनाक स्तर छू रहा है। मौसम विशेषज्ञों ने आगामी दिनों में सीमा क्षेत्र में पारा 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका जताई है, जबकि कई स्थानों पर जमीन का तापमान इससे भी अधिक महसूस किया जा रहा है। ऐसे हालात में सीमा सुरक्षा बल के जवानों के सामने अब दोहरी चुनौती खड़ी है—एक तरफ सीमा की चौकसी और दूसरी तरफ शरीर को भीषण गर्मी से बचाना। रेगिस्तानी चौकियों पर हालात इतने कठोर हैं कि दिन चढ़ने के साथ रेत अंगारों जैसी तपने लगती है। कई बार जवानों के जूतों के मोटे सोल तक अत्यधिक गर्मी से प्रभावित हो जाते हैं। तेज लू और गर्म हवाएं लगातार शरीर की ऊर्जा खत्म करती हैं। विगत वर्षों में गर्मी के कारण कई जवान हीट स्ट्रोक की चपेट में आए थे। इस बार गत अप्रेल माह से ही भीषण गर्मी शुरू हो जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और बढ़ गई है। जून माह अभी बाकी होने से हालात और चुनौतीपूर्ण माने जा रहे हैं।