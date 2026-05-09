 मदर्स डे पर जिला कलक्टर अनुपमा जोरवाल ने साझा किए संवेदनाओं और परिवार के सहयोग के अनुभव

जैसलमेर कलक्टर अनुपमा जोरवाल कामकाजी महिलाओं के लिए एक आदर्श उदाहरण हैं। उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसी महत्वपूर्ण सेवा में रहते हुए मां के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन किया। उनकी दो बेटियां हैं- अनुश्री और आत्रेयी। वैसे दो बेटियों अनुश्री और आत्रेया के पालन-पोषण में अनुपमा की माता संतोष मीना ने सबसे अहम भूमिका निभाई। आज भी अनुपमा जब जैसलमेर जैसे सीमांत क्षेत्र में सेवारत हैं, तब उनकी दोनों बेटियां जयपुर में अपनी नानी के पास रहती हैं। अनुपमा ने भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) के अधिकारी पति अखिल कुमार की भी प्रशंसा की। जिन्होंने उनका जीवन के हर मोड़ पर सहयोग किया। मदर्स डे के अवसर पर अनुपमा जोरवाल ने अपने जीवन के उन भावनात्मक पहलुओं को साझा किया, जिनकी बदौलत वे प्रशासनिक जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा और संतुलन के साथ निभा पा रही हैं। उन्होंने कहा कि एक महिला के जीवन में परिवार का सहयोग केवल भावनात्मक सहारा नहीं होता, बल्कि वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। विशेष रूप से कामकाजी महिलाओं के लिए मजबूत सपोर्ट सिस्टम बेहद जरूरी है। उन्होंने जैसलमेर के अमरसागर गांव की कमला को भी याद किया, जिन्होंने जैसलमेर के अलावा प्रतापगढ़, सिरोही और जयपुर तक में उनके साथ रह कर बेटियों की देखभाल में अहम सहयोग दिया।