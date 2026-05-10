पोकरण परमाणु परीक्षणों ने अट्ठाईस वर्षों पहले दुनिया को दिखाई थी भारत की शक्ति

ऑपरेशन शक्ति के मुख्य परियोजना समन्वयक तत्कालीन डीआरडीओ निदेशक डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम थे। उनके साथ डॉ. आर. चिदंबरम और डॉ. के. संथानम की टीम ने परीक्षणों को सफल बनाया। परीक्षणों के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पोकरण सभा में 'जय जवान, जय किसान' के साथ 'जय विज्ञान' का नारा जोड़कर विज्ञान और सुरक्षा के नए युग का संदेश दिया। रक्षा मामलों के जानकार मानते हैं कि पोकरण परमाणु परीक्षणों ने भारत की रणनीतिक सोच को पूरी तरह बदल दिया। इसके बाद भारत केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं रहा, बल्कि वैश्विक सामरिक विमर्श में निर्णायक उपस्थिति दर्ज कराने लगा। ऑपरेशन शक्ति ने यह भी साबित किया कि वैज्ञानिक क्षमता, राजनीतिक इच्छाशक्ति और सैन्य गोपनीयता का संयोजन किसी भी बड़े मिशन को सफल बना सकता है।