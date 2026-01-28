जग-विख्यात मरु-महोत्सव का पहला दिन: परमाणु नगरी में होंगे कार्यक्रम.. सभी तैयारियों को दिया अंतिम रूप

परमाणु नगरी पोकरण में गुरुवार को एक दिवसीय मरु महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। जिसको लेकर प्रशासन, पर्यटन विभाग, नगरपालिका व अन्य विभागों की ओर से सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। गौरतलब है कि वर्ष 2008 व 2009 में पोकरण में मरु महोत्सव का आयोजन किया गया था। इसके बाद 2020 में फिर मरु महोत्सव आयोजित किया गया था। कोरोना संक्रमण की महामारी के कारण वर्ष 2021 आयोजन नहीं हो सका था। इसके बाद 2022 से लगातार मरु महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस बार भी मरु महोत्सव का आयोजन हो रहा है। प्रशासन व पर्यटन विभाग की ओर से मरु महोत्सव को लेकर तैयारियोंं को अंतिम रूप दिया गया है और ऐतिहासिक आयोजन के लिए अधिकारियों, कर्मचारियों को जिम्मेवारियां सुपुर्द की गई है।