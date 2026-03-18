Rain in Jaisalmer: जैसलमेर में बदला मौसम का मिजाज, सुबह से रुक-रुककर हुई बारिश, जीरा और सरसों की फसल पर संकट

मोहनगढ़ क्षेत्र में मौसम का असर सबसे ज्यादा देखा गया, जहां दोपहर में ही घने बादलों की वजह से अंधेरा छा गया। जैसलमेर शहर के मुख्य बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा और सड़कों पर पानी भरने से आवागमन भी प्रभावित हुआ। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे वातावरण में अचानक ठंडक घुल गई है।