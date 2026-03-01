काटे 40 कनेक्शन, वसूले 5.50 लाख रुपए, कटेंगे सरकारी कार्यालयों के कनेक्शन

उन्होंने बताया कि कस्बे के सरकारी कार्यालयों में भी लाखों रुपए की राशि बकाया चल रही है। मार्च माह में सरकारी कार्यालयों से भी राजस्व वसूली की जा रही है। जिसके अंतर्गत गत दिनों नगरपालिका का कनेक्शन काटा गया था और राशि जमा करवाने पर कनेक्शन जोड़ा गया। उन्होंने बताया कि अब सभी बकायादार सरकारी कार्यालयों को पुन: नोटिस जारी किया गया है और 3 दिन का समय दिया है। 3 दिन में राशि जमा नहीं करवाई जाती है तो सरकारी कार्यालयों के भी कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाएगी।