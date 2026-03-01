एक बार फिर धमाकों से गूंज उठी परमाणु नगरी, आसमान में दिखा धुआं, मच गया हडक़म्प

लाठी क्षेत्र में मंगलवार को तेज धमाके की आवाज सुनाई दी। जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई। लाठी गांव सहित लोहटा, रतन की बस्सी, धोलिया, चांदनी, डेलासर, धनिया नाडा और 25-30 किलोमीटर परिधि में स्थित गांवों में मंगलवार को दोपहर करीब साढ़े 3 बजे धमाका सुनाई दिया। जिससे क्षेत्र में हड़कंपमच गया। तेज धमाके से घरों के दरवाजे व खिड़कियां भी थर्रा उठे। हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन धमाके को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। धमाके के साथ आसमान में धुंआ भी नजर आया। इस संबंध में लाठी पुलिस ने सैन्य अधिकारियों से बातचीत की। इसमें जानकारी मिली कि एयरफोर्स के सामान्य अभ्यास के दौरान विमान के तेज गति से निकलने और सुपरसोनिक बूम के कारण तेज धमाके की आवाज सुनी गई है। थानाधिकारी नाथूसिंह चारण ने बताया कि क्षेत्र के लोगों को घबराने की जरुरत नहीं है।