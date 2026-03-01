लेटलतीफी का जीवंत स्मारक बना जैसलमेर का टाउन हॉल, तीसरी बार जारी टेंडर को निरस्त किया

गौरतलब है कि वर्ष 2013 में जैसलमेर शहर में टाउन हॉल निर्माण की जिस परियोजना को शहर के सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बनाने की योजना थी, वह शुरुआत से किसी न किसी प्रकार के विवादों के साये में रही है। पहले इसका शिलान्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उस जगह करवाया गया, जहां आज मंगलसिंह पार्क है। इस स्थान के सोनार दुर्ग से नजदीक होने पर एएसआइ ने आपत्ति जताई, तब नगरपरिषद ने इसके लिए डेडानसर मैदान के पास स्थान चिन्हित किया। शुरुआत में यह भवन 13 करोड़ की लागत से पूरा करवाया जाना था, आज उस पर करीब 11 करोड़ रुपए खर्च हो गए और अब भी करीब 16 करोड़ का काम बाकी है। साल 2019 में टाउन हॉल के लिए अतिरिक्त कार्य करवाने के लिए 19.53 करोड़ रुपए की बजट घोषणा की। काम करने वाले ठेकेदार से विवाद चलने के बाद और अन्य कारणों से 4 साल बाद टेंडर निकाला गया। नए ठेकेदार ने 5 अक्टूबर 2024 को काम शुरू किया और उसे 28 अक्टूबर 2025 तक काम पूरा करना था। लेकिन कार्य करने में ढिलाई बरते जाने के बाद नगरपरिषद ने 31 दिसम्बर 2025 को उसका ठेका निरस्त कर दिया।