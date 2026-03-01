जैसलमेर में रात के पारे में 1.8 डिग्री की गिरावट

इस तरह से रात के पारे में 1.8 डिग्री की गिरावट आई है। कुछ दिन पहले शहर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री के स्तर पर पहुंच गया था, उसमें कमी आने के बावजूद लोग दोपहर में सडक़ पर निकलने के समय धूप से बचाव के उपाय करने पर जोर दे रेह हैं। शाम से लेकर रात के गहराने पर शीतलता के आने से मौसम खुशगवार हो गया। आगामी दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के चलते जैसलमेर में हल्की बूंदाबांदी होने के भी आसार बन रहे हैं। साथ ही अधिकतम तापमान गिर कर 30 से 32 डिग्री के आसपास आ जाएगा।