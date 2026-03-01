रबी फसल की कटाई तेज, रामदेवरा पहुंच रहे प्रवासी श्रमिक

मोहनगढ़, नाचना, भारेवाला, लोहारकी और नोख जैसे दूरस्थ क्षेत्रों से किसान वाहन लेकर रामदेवरा पहुंच रहे हैं। इन क्षेत्रों में गेहूं, चना और अन्य रबी फसलों की कटाई के लिए श्रमिकों की अधिक आवश्यकता है। श्रमिकों को जोड़े के आधार पर खेतों में काम पर लगाया जा रहा है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर पर्याप्त श्रमिक उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। फसल कटाई के इस मौसम का असर निर्माण कार्यों पर भी दिखाई दे रहा है। कई स्थानों पर निर्माण कार्यों के लिए श्रमिक नहीं मिल पा रहे हैं। खेतों में रहने-खाने की व्यवस्था और बेहतर मजदूरी मिलने के कारण श्रमिक इन दिनों निर्माण कार्यों की बजाय फसल कटाई को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे नए निर्माण कार्य शुरू करने में कारीगरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।