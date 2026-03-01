खुद नियम को तोड़ रहे नियमों के रखवाले.. सोनार किले की घाटियों पर दौड़ रही गोल्फ कार्ट

जानकारी के अनुसार पर्यटकों की सुविधा के नाम पर अखे प्रोल से दुर्ग के दशहरा चौक तक गोल्फ कार्ट चलाने की शुरुआत की गई है। हालांकि पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई इस पहल पर कई वर्गों ने चिंता जताई है। विशेषकर व्यस्त समय के दौरान संकरी और चिकनी घाटियों में गोल्फ कार्ट के आने-जाने से यातायात दबाव बढऩे और दुर्घटनाओं की आशंका जताई जा रही है। दुर्ग क्षेत्र में सुबह 8 से दोपहर 12 से 1 बजे तक पहले ही पैदल पर्यटकों, स्थानीय निवासियों, दुकानदारों और दुपहिया वाहनों की आवाजाही रहती है। ऐसे में गोल्फ कार्ट के संचालन से घाटियों पर भीड़भाड़ बढ़ सकती है। स्थानीय तिपहिया वाहन चालकों में इस बात के लिए रोष है कि वर्षों से वे पर्यटकों को दुर्ग तक पहुंचाने का कार्य कर रहे थे, उन्हें रोका गया लेकिन अब नई गोल्फ कार्ट को आवाजाही करने के लिए प्रशासन ने क्यों मंजूरी दी है ? यही स्थिति पर्यटक गाइडों व इस क्षेत्र के दुकानदारों की भी है। उनका कहना है कि पर्यटक जब सीधे गोल्फ कार्ट में बैठ कर दुर्ग के ऊपर तक पहुंच जाएगा तो उनके रोजगार का क्या होगा? दुर्ग की घाटियां घुमावदार हैं और कार्ट चालक अनुभवी भी नहीं हैं और ये वाहन बिलकुल आवाज नहीं करते तो सामने से आने वाले दुपहिया वाहनों व पैदल राहगीरों से भिड़ंत भी हो सकती है।