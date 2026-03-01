25 करोड़ की योजना, नई सड़कों की खुदाई…गंदे पानी निकासी पर सवाल

राज्य सरकार की बजट घोषणा के बाद कस्बे में सीवरेज लाइन बिछाने का कार्य शुरू हो गया है, लेकिन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की जगह अब तक तय नहीं हो सकी है। ऐसे में बिना अंतिम निकासी व्यवस्था के पाइपलाइन बिछाने से भविष्य में गंदे पानी के जमाव और गंदगी फैलने की आशंका बढ़ गई है। बजट वर्ष 2024-25 में कस्बे में 3 एमएलडी क्षमता के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण और 11.300 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने के लिए 25 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे।