राजस्थान के MBBS स्टूडेंट्स ने गुजरात में ट्रेन के आगे कूदकर दी जान, क्या महिला मित्र की अन्य लड़कों से बातचीत बनी मौत की वजह?

मेडिकल की एक छात्रा से उसकी दोस्ती थी, लेकिन वह छात्रा अन्य युवकों से भी बात करती थी, यह उसे पसंद नहीं था। इसके अलावा उसके कुछ साथी उसके कमरे से अलग हो गए थे और कभी-कभी उसका मजाक उड़ाते थे। इन सभी बातों से परेशान होकर वह हॉस्टल छोड़कर चला गया था। इसके बाद युवक के परिजन राजकोट आए और उसे अपने साथ राजस्थान ले गए थे।