दुर्लभ कैराकल की हत्या कर शव जलाया, तीन आरोपी गिरफ्तार

सीमावर्ती जैसलमेर जिले में कैराकल यानी दुर्लभ जंगली बिल्ली को मार कर जलाने के मामले में 3 जनों को गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब है कि राजस्थान पत्रिका ने 15 मार्च के अंक में ‘घोटारू क्षेत्र में दुर्लभ कैराकल का शव मिला, वन्यजीव सुरक्षा पर उठे गंभीर सवाल ’ शीर्षक से विस्तार से समाचार का प्रकाशन किया था। इस समाचार के बाद हरकत में आए वन विभाग के जिम्मेदारों ने मामले का पता लगाया, तब हकीकत सामने आई। अब वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए वन्यजीव अधिनियम के तहत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विभाग ने कैराकल के अधजले शव को भी बरामद किया है।