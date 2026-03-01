लाठी वन क्षेत्र में बेजुबानों के रेस्क्यू के लिए वाहन का संकट

वर्षों से वन विभाग के कर्मचारी रेस्क्यू वाहन की मांग कर रहे हैं, लेकिन उच्चाधिकारियों की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस कारण वन्यप्रेमियों की मदद पर निर्भरता बढ़ गई है। उनकी ओर से अपने स्तर पर वाहन उपलब्ध करवा कर रेस्क्यू कार्य किया जा रहा है। क्षेत्रीय वन अधिकारी जगमालसिंह सोलंकी ने कहा कि संसाधनों की कमी के बावजूद कर्मचारियों और वन्यप्रेमियों के सहयोग से रेस्क्यु कार्य सीमित रूप से जारी है। जानकारों के अनुसार वन्यजीवों की रक्षा और समय पर रेस्क्यु सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है। स्थानीय वन्यजीव प्रेमियों का योगदान सराहनीय है, लेकिन स्थायी समाधान के बिना वन्यजीवों की सुरक्षा हमेशा खतरे में रहेगी।