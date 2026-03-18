Rajasthan: NCERT ने 8वीं की किताब से विवादित नक्शा हटाया, मैप में जैसलमेर-बीकानेर-बूंदी को बताया था मराठा साम्राज्य का हिस्सा

उनकी दलील थी कि शैक्षणिक पुस्तकों में इस तरह की गंभीर लापरवाही छात्रों को गलत इतिहास पढ़ा सकती है। इस आपत्ति के बाद एनसीईआरटी ने मामले की आंतरिक जांच की और स्वीकार किया कि नक्शे में वास्तव में ऐतिहासिक तथ्यात्मक त्रुटि थी। परिषद ने अब स्पष्ट किया है कि आगामी संस्करणों में यह विवादित नक्शा नजर नहीं आएगा और इसे पूरी तरह हटा दिया गया है।