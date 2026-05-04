जैसलमेर: जल वितरण असमानता ने बढ़ाया मोहल्लों में जल संकट

जैसलमेर शहर में जल वितरण का असंतुलन अब खुलकर सामने आ रहा है। एक ओर कुछ मोहल्लों में नियमित भर रही हैं, वहीं दूसरी ओर कई इलाकों में नलों से कई दिनों तक पानी नहीं आ रहा। शहर के विभिन्न वार्डों से मिल रही जानकारी के अनुसार जल आपूर्ति का कोई स्पष्ट और सार्वजनिक ढांचा दिखाई नहीं देता। लोग अनुमान के आधार पर इंतजार करते हैं, लेकिन कई बार उन्हें खाली हाथ ही रहना पड़ता है। रात के समय पानी आने की संभावना के चलते लोग जागकर इंतजार करते हैं, जिससे दैनिक जीवन भी प्रभावित हो रहा है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि वितरण प्रणाली में पारदर्शिता का अभाव इस समस्या को और जटिल बना रहा है। नागरिकों को यह समझ नहीं आता कि किन मानकों पर पानी का बंटवारा किया जा रहा है। कई क्षेत्रों में अधिक दबाव के कारण पानी बहकर व्यर्थ हो जाता है, जबकि अंतिम छोर के मोहल्लों में पर्याप्त दबाव नहीं पहुंचता। इससे एक ओर बर्बादी हो रही है और दूसरी ओर संकट गहराता जा रहा है।