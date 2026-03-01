पश्चिमी विक्षोभ का असर : जैसलमेर में मौसम ने बदला मिजाज, पारे में 8 डिग्री की गिरावट

आगामी दिवस में अगर थोड़ी तेज बारिश या अंधड़ आया तो उनकी कटी हुई फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के चलते यह बदलाव देखने को मिला है और अगले 24 घंटों के दौरान भी इसी तरह का मौसम बने रहने की संभावना है। कहीं-कहीं हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने के आसार हैं। तापमान में भी और गिरावट या स्थिरता बनी रह सकती है। मौसम में आए इस बदलाव ने जहां एक ओर लोगों को गर्मी से राहत दी है, वहीं दूसरी ओर सर्दी का हल्का अहसास भी करा दिया है। फिलहाल जैसलमेर में मौसम का यह बदला हुआ मिजाज लोगों के लिए सुखद अनुभव बन गया है।