ठाळा में शक्ति व साधना और सात बहनों की अनंत गाथा,  यहां प्रतीकों में बसती आस्था की सदियों पुरानी अनूठी परंपरा

लोकमान्यता के अनुसार मामडजी ने संतान प्राप्ति के लिए हिंगलाज देवी की कठोर तपस्या की। सात दिनों की पदयात्रा और साधना से प्रसन्न होकर माता ने उन्हें सात पुत्रियों और एक पुत्र का वरदान दिया।

सबसे पहले जन्मीं आवड़ माता, जिन्हें शक्ति का प्रमुख स्वरूप माना जाता है। उनके बाद जन्मीं छह बहनें आज भी अलग-अलग स्थानों पर शक्ति अवतार के रूप में पूजी जाती हैं। यही सातों बहनें जैसलमेर की ठाळा परंपरा' की आधारशिला हैं।