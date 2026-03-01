बिटिया @ वर्क….. न्यायाधीश पिता से प्रेरित होकर स्वाति व्यास भी बनी जज, आरजेएस की रह चुकी टॉपर

परिवार का अध्ययनशील वातावरण और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित जीवन दृष्टि ने स्वाति को लक्ष्य के प्रति एकाग्र रखा। समय का संतुलन, मेहनत की निरंतरता और आत्मविश्वास ने उन्हें कठिन राह में भी आगे बढ़ने का साहस दिया। परिवार में प्रेरणा का यह स्रोत और भी व्यापक है। बड़े भाई शरद व्यास न्यायिक सेवा में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जिन्होंने हर मोड़ पर स्वाति को दिशा दी। चाकसू में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यरत स्वाति का विश्वास है कि सफलता किसी एक क्षण की उपलब्धि नहीं, बल्कि निरंतर प्रयास, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास की यात्रा है।