रेगिस्तान में रॉकेट आर्टिलरी ने दिखाया सटीक मारक युद्ध कौशल

सेना ने बैटलफील्ड थंडर अभ्यास के जरिए अपनी रॉकेट आर्टिलरी की ताकत का परीक्षण किया और इस मौके पर पिनाका और बीएम-21 ग्रेड जैसे आधुनिक मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्चरों ने गडगड़़ाहट के बीच सटीक और तीव्र अंदाज में किए हमलों से मारक क्षमता का प्रदर्शन किया। थंडर विथ प्रिसिसन यानी सटीकता के साथ गडगड़़ाहट ध्येय वाक्य को सेना के पराक्रमी जवानों ने मरुभूमि में यथार्थ कर दिखाया। थार के आसमान में एक साथ कई रॉकेट दागे गए, जिससे पूरे क्षेत्र में सेना की ताकत का अहसास हुआ।