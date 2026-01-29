पोकरण में बिखरी लोक-संस्कृति की स्वर-लहरियां…लोकरंग, लोकताल और लोक-परंपराओं का दिखा अनूठा संगम

जग विख्यात मरु- महोत्सव की शुरुआत इस वर्ष भी पोकरण से की गई। महोत्सव के पहले दिन शोभायात्रा के साथ विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शोभायात्रा व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया। इससे पूर्व सुबह साढ़े 9 बजे नगरपालिका अध्यक्ष मनीष पुरोहित, जिला कलक्टर प्रतापसिंह, पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे, उपखंड अधिकारी हीरसिंह चारण, अधिशासी अधिकारी झब्बरसिंह चौहान आदि की ओर से पंडित यश पुरोहित के सानिध्य में विधि विधान से पूजा-अर्चना की गई, साथ ही शिवलिंग पर दूध व जल से अभिषेक किया गया। इसके बाद अतिथियों ने सालमसागर तालाब पर ही बैलून उड़ाकर व हरी झंडी दिखाकर शोभायात्रा को रवाना किया।