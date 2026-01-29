Maru Mahotsav 2026: मनीष बने मिस्टर और वर्षा भाटी के सिर सजा मिस पोकरण का ताज

शुक्रवार सुबह साढ़े नौ बजे सालमसागर तालाब स्थित नेपालेश्वर महादेव मंदिर में जिला कलक्टर प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे, नगर पालिका अध्यक्ष मनीष पुरोहित, उपखंड अधिकारी हीर सिंह चारण, अधिशासी अधिकारी झब्बर सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने आचार्य पंडित यश पुरोहित के सानिध्य में भगवान शिव का अभिषेक कर महोत्सव की मंगल शुरुआत की।