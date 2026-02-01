पोकरण: 14 करोड़ की लागत से बनेगा अत्याधुनिक टाउन हॉल

इस दौरान पूर्व विधायक सांगसिंह भाटी, शैतानसिंह राठौड़, नगरपालिका उपाध्यक्ष संजना चंदेल, पूर्व प्रधान सुनीता भाटी, भाजपा जिलाध्यक्ष दलपत हींगड़ा, महामंत्री संतोष पालीवाल, मंत्री मदनसिंह राजमथाई, पूर्व जिलाध्यक्ष जुगलकिशोर व्यास, समंदरसिंह तंवर रामदेवरा सहित विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अधिशासी अधिकारी झब्बरसिंह चौहान ने अत्याधुनिक टाउन हॉल निर्माण के बारे में जानकारी दी। विधायक महंत प्रतापपुरी ने कहा कि पोकरण के लिए वे जितना कर सकते है, उसके लिए प्रयास कर रहे है। सकारात्मक भाव के साथ पोकरण की जनता की सेवा की जा रही है। उन्होंने गत 2 वर्षों में पोकरण में करवाए गए विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बीते कांग्रेस के 5 साल व भाजपा के वर्तमान 2 साल की तुलना करते हुए कहा कि विजन पोकरण का नहीं, पूरे भारत को विकसित करने का है।