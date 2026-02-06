Valentine Day: राजस्थान की हसीन वादियों में मनाएं वैलेंटाइन डे, प्यार के इजहार के लिए बेस्ट हैं ये लोकेशंस

Valentine Day Special (Photo-AI)
Valentine Day Special: प्यार का महीना फरवरी शुरू होते ही कपल्स अपने पार्टनर के साथ कुछ खास पल बिताने की प्लानिंग शुरू कर देते हैं। अगर आप इस साल अपने वेलेंटाइन डे को यादगार बनाना चाहते हैं, तो राजस्थान की शाही दीवारें, सुनहरे रेगिस्तान और शांत झीलें आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं।
बता दें कि राजस्थान में ऐसी कई जगहें हैं, जो पेरिस या वेनिस से कम नहीं लगतीं। आइए जानते हैं राजस्थान की उन चुनिंदा लोकेशंस के बारे में जहां आप अपने प्यार का इजहार शाही अंदाज में कर सकते हैं।
अगर रोमांस की बात हो और उदयपुर का नाम न आए, ऐसा मुमकिन नहीं है। उदयपुर को सबसे रोमांटिक शहरों में गिना जाता है।
भीड़भाड़ से दूर अगर आप अपने पार्टनर के साथ सुकून के पल चाहते हैं, तो जैसलमेर का 'गोल्डन डेजर्ट' सबसे बेस्ट है।
रेगिस्तान के बीच पहाड़ों की ठंडक और हरियाली चाहिए, तो माउंट आबू का रुख करें। फरवरी के मौसम में यहां की फिजाएं बहुत खुशनुमा होती हैं।
राजस्थान की राजधानी जयपुर उन कपल्स के लिए बेस्ट है जो इतिहास और रॉयल्टी के शौकीन हैं।
अगर आप अपने प्यार की शुरुआत किसी पवित्र और शांत जगह से करना चाहते हैं, तो पुष्कर एक बेहतरीन विकल्प है।
पुष्कर में क्या है खास
अरावली की पहाड़ियों से घिरा यह शहर शाम के समय दीयों की रोशनी से नहा जाता है। यहां की 'वराह घाट' की शाम की आरती और रेगिस्तान में कैमल सफारी का अपना ही मजा है।
