बीकानेर में चल रहे आंदोलन के समर्थन में धोलिया में सास-बहु ने किया अनशन

इसके साथ ही वे वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए भी कार्य करते थे। गत 23 मई 2025 की रात हिरण शिकार की सूचना पर जाते समय वन्यजीवप्रेमी राधेश्याम पेमाणी सहित चार जनों की मौत हो गई थी। खेजड़ी की कटाई रोकने, उसका संरक्षण करने, कटाई रोकने के लिए कड़ा कानून बनाने सहित अन्य मांगों को लेकर बीकानेर में आंदोलन शुरू किया गया था। इस 2 फरवरी को 363 लोगों ने बीकानेर में अनशन शुरू किया था। हालांकि गुरुवार को सरकार की ओर से जोधपुर व बीकानेर संभाग में खेजड़ी कटाई रोकने के आदेश जारी किए, लेकिन प्रदेश भर में रोक नहीं लगने से अनशन लगातार जारी है।