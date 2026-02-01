आगे चल रही गाड़ी ने लगाए अचानक ब्रेक, पीछे से आ रहा वाहन टकराया…एक पर्यटक की मौत

जिला मुख्यालय से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर आगे चल रही इनोवा के चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए, उसके पीछे आ रही कमांडर जीप के चालक ने बचाव की कोशिश की लेकिन गाड़ी एक किनारे से टकरा गई। इस दौरान जीप में सवार बीकानेर निवासी पर्यटक माजिद खान (40) पुत्र जाहिद खान नीचे गिर कर गम्भीर रूप से घायल हो गया। इसके अलावा जीप चालक जमशेर खां पुत्र दिलबर खां निवासी गाजी की बस्ती, सम भी गम्भीर रूप से घायल हो गया।