धोखाधड़ी के आरोपी की सजा बरकरार, अपील खारिज

सांकड़ा पुलिस ने आईपीसी 420 व अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर अनुसंधान किया। मामले में फिंगरप्रिंट ब्यूरो की रिपोर्ट व अन्य दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय ने माठीणेखां को 1 वर्ष के साधारण कारावास और 50 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया। जिसके बाद माठीणेखां ने निर्णय के विरुद्ध अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील दायर की। न्यायाधीश डॉ.महेन्द्रकुमार गोयल ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपील को पुष्ट करते हुए एसीजेएम न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा और माठीणेखां को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। राज्य पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक समंदरसिंह नरावत ने पैरवी की।