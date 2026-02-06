6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

Jaisalmer: जैसलमेर पहुंचा सुपर लग्जरी कारों का काफिला, लेम्बोर्गिनी रेवुएल्टो की कीमत सुनकर उड़े होश, हवा से करती है बातें

जैसलमेर के धोरों में शुक्रवार से चार दिन तक सुपर लग्जरी कारों का आयोजन किया जा रहा है। इस इवेंट में देश की सबसे महंगी कारों में शामिल 13 करोड़ रुपए की लेम्बोर्गिनी सहित 14 सुपर कारें शामिल हैं।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Rakesh Mishra

Feb 06, 2026

Jaisalmer, Jaisalmer News, The Desert Storm Event, The Desert Storm Event in Jaisalmer, The Desert Storm Event in Rajasthan, Lamborghini Revuelto, जैसलमेर, जैसलमेर न्यूज, द डेजर्ट स्ट्रॉम इवेंट, द डेजर्ट स्ट्रॉम इवेंट इन जैसलमेर, द डेजर्ट स्ट्रॉम इवेंट इन राजस्थान, लेम्बोर्गिनी रेवुएल्टो

लेम्बोर्गिनी रेवुएल्टो। फाइल फोटो- पत्रिका नेटवर्क

जैसलमेर। सुनहरे धोरों के बीच इस बार रफ्तार और रॉयल लाइफस्टाइल का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। जैसलमेर में शुक्रवार से चार दिन तक सुपर लग्जरी कारों का विशेष आयोजन शुरू हो रहा है, जिसमें देश की चुनिंदा और बेहद महंगी कारें रेगिस्तान की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में दौड़ेंगी। इस आयोजन का उद्देश्य केवल ड्राइविंग नहीं, बल्कि भारत के पर्यटन स्थलों को वैश्विक मंच पर प्रमोट करना है।

इस इवेंट में कुल 14 सुपर लग्जरी कारें शामिल हैं, जिनकी कीमत ढाई करोड़ रुपए से शुरू होकर 13 करोड़ रुपए तक जाती है। सबसे बड़ा आकर्षण लेम्बोर्गिनी रेवुएल्टो है, जिसकी कीमत करीब 13 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह कार महज ढाई सेकेंड में 100 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार पकड़ने में सक्षम है। जैसलमेर में इस कार को ओमान के एनआरआई फाहिम शेख और सानिया शेख चलाएंगे।

‘द डेजर्ट स्ट्रॉम’ इवेंट

इस आयोजन को मुंबई के 43 वर्षीय इवेंट कंपनी मालिक जैन रईस आयोजित कर रहे हैं। इवेंट का नाम ‘द डेजर्ट स्ट्रॉम’ रखा गया है। उन्होंने वर्ष 2019 में अपनी पहली लग्जरी कार पोर्शे खरीदी थी। इसी दौरान उन्हें यह विचार आया कि सुपर कारों को सिर्फ शहरों की सड़कों तक सीमित रखने के बजाय देश के प्रमुख और चुनौतीपूर्ण पर्यटन स्थलों तक ले जाया जाए। इसके बाद उन्होंने ‘द सुपर कार रूट’ की शुरुआत की। इस बार रेगिस्तान की चुनौती को देखते हुए जैसलमेर को चुना गया है।

काफिले में ये गाड़ियां शामिल

इस काफिले में लेम्बोर्गिनी के अलावा पोर्शे, जगुआर और बीएमडब्ल्यू जैसी नामी लग्जरी गाड़ियां भी शामिल हैं। यह जैसलमेर टूर चार दिनों का है, जिसमें कुल 33 सदस्य भाग ले रहे हैं। इनमें 28 प्रतिभागी और 5 क्रू मेंबर शामिल हैं। ग्रुप में मुंबई, पुणे और गुजरात के बड़े उद्योगपति और कारोबारी इस रईसी सफर का हिस्सा बने हैं। जैन रईस का कहना है कि उनका उद्देश्य केवल कार चलाना नहीं है। उनके शब्दों में, हम भारत की प्राकृतिक सुंदरता, विरासत और पर्यटन स्थलों को दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। आने वाले चार दिनों में यह सुपर कार काफिला जैसलमेर के प्रमुख दर्शनीय स्थलों पर पहुंचेगा और रेगिस्तान में रफ्तार का नया अनुभव रचेगा।

ये भी पढ़ें

CM भजनलाल ने इस जिले को दी 529 करोड़ रुपए की सौगात, बोले- योजनाओं का भरपूर लाभ उठाएं
नागौर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Feb 2026 06:08 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / Jaisalmer: जैसलमेर पहुंचा सुपर लग्जरी कारों का काफिला, लेम्बोर्गिनी रेवुएल्टो की कीमत सुनकर उड़े होश, हवा से करती है बातें

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Valentine Day: राजस्थान की हसीन वादियों में मनाएं वैलेंटाइन डे, प्यार के इजहार के लिए बेस्ट हैं ये लोकेशंस

Valentine Day Special
जैसलमेर

स्कूल में उर्दू की पढ़ाई ही नहीं, फिर भी परिणाम खराब रहने के नाम पर शिक्षकों को नोटिस

जैसलमेर

बीकानेर में चल रहे आंदोलन के समर्थन में धोलिया में सास-बहु ने किया अनशन

जैसलमेर

आगे चल रही गाड़ी ने लगाए अचानक ब्रेक, पीछे से आ रहा वाहन टकराया…एक पर्यटक की मौत

जैसलमेर

जवाब दे गया धैर्य, सिंचाई पानी को लेकर किसानों का फूटा गुस्सा

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.