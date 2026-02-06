Jaisalmer: जैसलमेर पहुंचा सुपर लग्जरी कारों का काफिला, लेम्बोर्गिनी रेवुएल्टो की कीमत सुनकर उड़े होश, हवा से करती है बातें

इस काफिले में लेम्बोर्गिनी के अलावा पोर्शे, जगुआर और बीएमडब्ल्यू जैसी नामी लग्जरी गाड़ियां भी शामिल हैं। यह जैसलमेर टूर चार दिनों का है, जिसमें कुल 33 सदस्य भाग ले रहे हैं। इनमें 28 प्रतिभागी और 5 क्रू मेंबर शामिल हैं। ग्रुप में मुंबई, पुणे और गुजरात के बड़े उद्योगपति और कारोबारी इस रईसी सफर का हिस्सा बने हैं। जैन रईस का कहना है कि उनका उद्देश्य केवल कार चलाना नहीं है। उनके शब्दों में, हम भारत की प्राकृतिक सुंदरता, विरासत और पर्यटन स्थलों को दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। आने वाले चार दिनों में यह सुपर कार काफिला जैसलमेर के प्रमुख दर्शनीय स्थलों पर पहुंचेगा और रेगिस्तान में रफ्तार का नया अनुभव रचेगा।