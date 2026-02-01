पेयजल संकट से हो रहा बेहाल, पाइपलाइन पर अवैध कनेक्शन

पोकरण क्षेत्र के भैंसड़ा गांव व आसपास ढाणियों में लंबे समय से पेयजल संकट के हालात बने हुए है, जिसको लेकर जिम्मेदारों की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में सर्दी के मौसम में भी ग्रामीणों का बेहाल हो रहा है। भैंसड़ा गांव में जलदाय विभाग की ओर से 7 वर्ष पूर्व सोलर आरओ प्लांट लगाया गया था। उक्त प्लांट लंबे समय से बंद ही पड़ा है। इसके साथ ही प्लांट पर लगाई गई पानी की टंकी की कई वर्षों से सफाई नहीं हुई है। ऐसे में ग्रामीणों को बिना फिल्टर किया हुआ दूषित पानी पीना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि इस संबंध में कई बार विभाग के अधिकारियों को अवगत भी करवाया गया, लेकिन उनकी ओर से आरओ को ठीक कर सुचारु करने एवं पानी की टंकी की सफाई करवाने को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।