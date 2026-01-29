Rajasthan Scheme: विधवा महिला की दूसरी शादी पर 51,000 रुपए की सहायता, जानें आवेदन प्रक्रिया

Vidhva Vivah Uphar Yojana: राजस्थान सरकार की 'विधवा विवाह उपहार योजना' एक संवेदनशील पहल है, जो पति को खो चुकी महिलाओं को समाज में पुन: सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य केंद्र उन महिलाओं को आर्थिक संबल देना है, जो अपने जीवन के कठिन दौर से गुजरने के बाद एक नई शुरुआत करना चाहती हैं।