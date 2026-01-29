29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Scheme: विधवा महिला की दूसरी शादी पर 51,000 रुपए की सहायता, जानें आवेदन प्रक्रिया

Vidhva Vivah Uphar Yojana: राजस्थान सरकार ने विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए विधवा विवाह उपहार योजना शुरू की है। इसके तहत पात्र महिलाओं को नई जिंदगी की शुरुआत के लिए 51,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Jan 29, 2026

Vidhva Vivah Uphar Yojana Rajasthan

Vidhva Vivah Uphar Yojana Rajasthan (Photo-AI)

Vidhva Vivah Uphar Yojana: राजस्थान सरकार की 'विधवा विवाह उपहार योजना' एक संवेदनशील पहल है, जो पति को खो चुकी महिलाओं को समाज में पुन: सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य केंद्र उन महिलाओं को आर्थिक संबल देना है, जो अपने जीवन के कठिन दौर से गुजरने के बाद एक नई शुरुआत करना चाहती हैं।

इस योजना के अंतर्गत, पात्र महिला को पुनर्विवाह करने पर सरकार की ओर से 51,000 की सहायता राशि 'उपहार' के रूप में दी जाती है। यह राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है, ताकि महिला शादी के खर्चों और गृहस्थी की शुरुआती जरूरतों को बिना किसी वित्तीय बोझ के पूरा कर सके।

इसका प्राथमिक उद्देश्य विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहित करना और समाज की रूढ़िवादी सोच को बदलना है। यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण, किसान और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए वरदान है। यह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें बिना किसी सामाजिक दबाव या डर के भविष्य संवारने का अवसर प्रदान करती है।

योजना का लाभ लेने के लिए महिला राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए और उसकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन ऑफलाइन माध्यम से जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में जमा किए जा सकते हैं।

पति को खोने के बाद अकेले जीवन का संघर्ष काफी कठिन हो सकता है। राजस्थान सरकार इसी संघर्ष को कम करने और विधवा महिलाओं को दोबारा घर बसाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है।

योजना का मुख्य उद्देश्य

इस योजना का लक्ष्य केवल पैसा देना नहीं, बल्कि समाज में विधवा विवाह को लेकर सोच बदलना है। सरकार चाहती है कि विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए आर्थिक संबल मिले। वे समाज में गरिमा के साथ अपना नया जीवन शुरू कर सकें। गरीब और जरूरतमंद परिवारों पर शादी का आर्थिक बोझ न पड़े।

किसे मिलेगा लाभ?

-महिला राजस्थान की स्थायी निवासी हो।
-आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
-महिला विधवा पेंशन प्राप्त करने की पात्र होनी चाहिए।
-यह लाभ केवल तभी मिलता है जब महिला पुनर्विवाह का फैसला लेती है।
-पहले से विवाह कर चुकी महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिलता।

जरूरी दस्तावेजों की लिस्ट

-आधार कार्ड और जन आधार/भामाशाह कार्ड।
-पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और महिला का जन्म प्रमाण पत्र (आयु के लिए)।
-राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र।
-आय प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी।
-पासपोर्ट साइज फोटो।
-पुनर्विवाह का प्रमाण पत्र (शादी के बाद)।

आवेदन कैसे करें?

-जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय से आवेदन फॉर्म लें।
-सभी जानकारी सही-सही भरें और ऊपर बताए गए दस्तावेज साथ लगाएं।
-भरा हुआ फॉर्म वापस उसी कार्यालय (District Social Justice and Empowerment Office) में जमा कर दें।
-विभाग आपके दस्तावेजों की जांच करेगा और सब सही पाए जाने पर राशि सीधे आपके बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

योजना का लाभ लेने के लिए विवाह के निर्धारित समय के भीतर ही आवेदन करना उचित रहता है। पारदर्शिता के लिए सरकार यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करती है। यह योजना सभी वर्गों की विधवा महिलाओं के लिए है, बशर्ते वे पात्रता मापदंडों को पूरा करती हों।

ये भी पढ़ें

‘UGC कानून सवर्णों के लिए भस्मासुर, वापस नहीं हुआ तो छोड़ दूंगा पार्टी’, राजस्थान में बीजेपी नेता का बयान
जयपुर
UGC Law Is Bhasmasur for Upper Castes

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

29 Jan 2026 02:20 pm

Published on:

29 Jan 2026 02:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Scheme: विधवा महिला की दूसरी शादी पर 51,000 रुपए की सहायता, जानें आवेदन प्रक्रिया
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Accident: 2 साल में सड़कों पर कुचले गए 23,528 लोग, दुर्घटनाओं का कारण बने भारी वाहन चालक, बिना ट्रेनिंग के मिल रहे लाइसेंस

Truck accident
जयपुर

Rajasthan Budget Session: विधानसभा में गूंजा जयपुर में लेपर्ड मूवमेंट का मुद्दा, वन मंत्री बोले- जल्द शुरू होगी हेल्पलाइन

Rajasthan-Legislative-Assembly
जयपुर

Rajasthan : राजस्थान में क्यों कमजोर हुई कांग्रेस? पंचायत चुनाव से पहले सुखजिंदर रंधावा ने दिया बड़ा बयान

Sukhjinder Singh Randhawa
जयपुर

Jaipur: ‘…तो सुषमा आज जीवित होती’, फूट-फूटकर रोता रहा पति, दर्ज करवाया रिश्तेदार के खिलाफ मामला

Jaipur News
जयपुर

Muhana Mandi : थोक मंडी में बारीक मिर्ची और ​भिंडी हो रही महंगी, टमाटर हो रहे सस्ते

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.