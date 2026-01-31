जैसलमेर से पकड़ा गया ISI जासूस 5 दिन के रिमांड पर, पाकिस्तानी हसीना ने मीठी-मीठी बातों से ऐसे जाल में फंसाया

आईएसआई जासूस को कोर्ट में ले जाते हुए। फोटो: एएनआई
जयपुर। जैसलमेर के पोकरण में जासूसी के आरोप में गिरफ्तार झबराराम को राजस्थान पुलिस की सीआईडी इंटेलिजेंस ने शनिवार को जयपुर की कोर्ट में पेश किया। जहां से आईएसआई जासूस को 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। अब सीआईडी इंटेलिजेंस और आईबी की टीमें जासूस से पूछताछ करेगी।
बता दें कि राजस्थान पुलिस की इंटेलिजेंस विंग ने सरहदी जिले जैसलमेर के पोकरण क्षेत्र झबराराम निवासी नेवार को 25 जनवरी को हिरासत में लिया था। इसके बाद आरोपी से कई दिनों तक चली पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए। जिस पर राजस्थान इंटेलिजेंस ने शुक्रवार को झबराराम को गिरफ्तार किया था।
पूछताछ में सामने आया है कि पाकिस्तानी हसीना ने झबराराम से पहले मीठी-मीठी बातें करना शुरू किया और फिर हनीट्रैप के जाल में फंसाया था। इसके बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई एजेंट ने उसे मोठी रकम का लालच दिया और पैसे के बदले भारतीय सेना से जुड़ी कई जानकारी हासिल की।
आरोपी के मोबाइल में आईएसआई हैंडलर्स से चैट और कई सबूत मिले है। उसे सेना से जुड़े एक सबूत भेजने पर 5-10 हजार रुपए मिलते थे। जांच में सामने आया था कि वह सोशल मीडिया के जरिए लगातार पाक जासूसी एजेंसी के हैंडलर्स के संपर्क में था। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने अपनी सिम पर आए ओटीपी पाकिस्तानी हेंडलर्स के साथ साझा किए थे। इसके बाद झबराराम का वॉट्सऐप पाकिस्तानी हैंडलर्स चला रहे थे।
जासूसी के आरोप में पकड़ा गया झबराराम पोकरण तहसील के नेवार गांव का रहने वाला है। वह ई-मित्र संचालक है और टीचर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा था। वह करीब 2 साल से लालच में आकर भारतीय सेना की गुप्त सूचनाएं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को शेयर कर रहा था।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग