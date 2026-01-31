जैसलमेर से पकड़ा गया ISI जासूस 5 दिन के रिमांड पर, पाकिस्तानी हसीना ने मीठी-मीठी बातों से ऐसे जाल में फंसाया

आरोपी के मोबाइल में आईएसआई हैंडलर्स से चैट और कई सबूत मिले है। उसे सेना से जुड़े एक सबूत भेजने पर 5-10 हजार रुपए मिलते थे। जांच में सामने आया था कि वह सोशल मीडिया के जरिए लगातार पाक जासूसी एजेंसी के हैंडलर्स के संपर्क में था। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने अपनी सिम पर आए ओटीपी पाकिस्तानी हेंडलर्स के साथ साझा किए थे। इसके बाद झबराराम का वॉट्सऐप पाकिस्तानी हैंडलर्स चला रहे थे।