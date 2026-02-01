“इतना बुरा नहीं जितना बताया जाता हूं, किस्मत नहीं..इसलिए हर बार ठुकराया जाता हूं”

जयपुर। जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष पद पर सुनील शर्मा की नियु​क्ति के दो दिन बाद शनिवार को इस पद के दूसरे दावेदार पुष्पेन्द्र भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर अपना दर्द बयां किया। उन्होंने लिखा मेहनत और संघर्ष में इतना बुरा नहीं जितना बताया जाता हूं...! बस किस्मत मेरे साथ नहीं इसलिए हर बार ठुकराया जाता हूं..!!..। भारद्वाज की इस पोस्ट की कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में चर्चा रही। गौरतलब है कि पुष्पेन्द्र भारद्वाज सांगानेर विधानसभा से लगातार दो बार कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं। पहले चुनाव में उन्हें भाजपा के अशोक लाहोटी और दूसरे चुनाव में भजनलाल शर्मा से हार का सामना करना पड़ा।