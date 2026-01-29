Mr. Desert: मरुभूमि के लोक-पुरुष, साधना और शान से गढ़ते मरुश्री का स्वरूप, प्रतियोगिता में झलकता है रौब-रीति व रस्में

मरु महोत्सव की सबसे आकर्षक मरुश्री प्रतियोगिता का टाइटल जीतना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एक तरह से मरुश्री देश-विदेश में मरुधरा की संस्कृति का प्रतीक चेहरा होता है। आगामी प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक युवा जरूरी टिप्स ले रहे हैं। जैसलमेर निवासी आकर मिल रहे हैं तो अन्य शहरों से प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति मोबाइल पर सम्पर्क कर रहे हैं। यह प्रतियोगिता राजस्थान की आन-बान-शान को प्रभावी ढंग से उभारने वाली है।

-धीरज कुमार पुरोहित, मरुश्री-2025