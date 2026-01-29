ग्वालियर में अचानक सड़क धंसी, गहरा गड्ढा हुआ; मचा हंगामा

13 अक्टूबर 2025 को भोपाल के बिलखिरिया के पास मौजूद स्टेट हाईवे-18 के भोपाल ईस्टर्न बायपास पर सूखी सेवनिया आरओबी के एक तरफ की रिटेनिंग वॉल टूट गई थी। ब्रिज के एप्रोच का करीब 70 मीटर लंबा और 20 फीट चौड़ा हिस्सा धंस गया था। उस दौरान विदिशा, सागर की ओर जाने वाला एक तरफ का रास्ता बंद कर दिया गया था। बीओटी मॉडल के तहत सड़क बनाने वाली कंपनी मेसर्स ट्रांसटॉय प्रा.लि. का ठेका 2020 में रद्द कर दिया गया था, इसलिए रखरखाव नहीं हो पा रहा था। बारिश में जलभराव की वजह से किनारों की मिट्टी कट गई और वॉल गिर गई। सड़क एमपी रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एमपीआरडीसी) की है, जो इंदौर, होशंगाबाद, जबलपुर, जयपुर, मंडला, सागर को जोड़ती है।