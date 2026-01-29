ग्वालियर में अचानक सड़क धंसी, गहरा गड्ढा हुआ; मचा हंगामा

फोटो सोर्स- ग्वालियर कांग्रेस
MP News: मध्यप्रदेश को यूं ही अजब-गजब नहीं कहा गया है। यहां पर कारनामे भी कुछ अजब-गजब होते हैं। ग्वालियर में जीडीए दफ्तर के सामने वाली सड़क अचानक धंस गई। जिससे सड़क पर करीब 3 फीट गहरा गड्ढा हो गया। इस मामले के सामने ही हंगामा मच गया। मौके पर पहुंचकर कांग्रेस ने भी विरोध प्रदर्शन किया।
दरअसल, गड्ढा किलागेट चौराह से फूलबाग चौराहे की तरफ जाने वाली सड़क में जीडीए दफ्तर के सामने 4 फीट गहरा गड्ढा हो गया। बीते दिनों शहर में बारिश हुई थी। जिसके बाद आज गड्ढा हो गया। इस गड्ढे सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्त पर कई सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं।
जैसे कांग्रेसी नेताओं को सड़क पर गड्ढा होने की जानकारी मिली। वह मौके पर तुंरत पहुंच गए। कांग्रेसी नेताओं का आरोप है कि शहर की सड़कों में लगातार गड्ढे बढ़ते जा रहे हैं। जिसके चलते निर्माण और गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
हालांकि, जुलाई महीने में ग्वालियर में यह पहला मामला नहीं है। ग्वालियर शहर में सिंधिया महल के पास स्टॉर्म वाटर ड्रेन प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई माधव नगर से चेतकपुरी के बीच की नई सड़क धंस गई थी। 19 करोड़ के प्रोजेक्ट के अंदर करीब साढ़े चार करोड़ की लागत से बनाई गई सड़क फिर से धंस गई।
13 अक्टूबर 2025 को भोपाल के बिलखिरिया के पास मौजूद स्टेट हाईवे-18 के भोपाल ईस्टर्न बायपास पर सूखी सेवनिया आरओबी के एक तरफ की रिटेनिंग वॉल टूट गई थी। ब्रिज के एप्रोच का करीब 70 मीटर लंबा और 20 फीट चौड़ा हिस्सा धंस गया था। उस दौरान विदिशा, सागर की ओर जाने वाला एक तरफ का रास्ता बंद कर दिया गया था। बीओटी मॉडल के तहत सड़क बनाने वाली कंपनी मेसर्स ट्रांसटॉय प्रा.लि. का ठेका 2020 में रद्द कर दिया गया था, इसलिए रखरखाव नहीं हो पा रहा था। बारिश में जलभराव की वजह से किनारों की मिट्टी कट गई और वॉल गिर गई। सड़क एमपी रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एमपीआरडीसी) की है, जो इंदौर, होशंगाबाद, जबलपुर, जयपुर, मंडला, सागर को जोड़ती है।
