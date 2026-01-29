50% कमीशन पर बेचा बैंक खाता, रामकृष्ण आश्रम के सचिव से 2.52 करोड़ की महाठगी में आरोपी धार से गिरफ्तार

ग्वालियर। रामकृष्ण आश्रम के तत्कालीन सचिव सुप्रदिप्तानंद स्वामी को डिजिटल अरेस्ट कर 2.52 करोड़ रुपये की महाठगी करने वाले साइबर गिरोह के एक और अहम मोहरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मुकेश पुत्र राम धाकड़ को धार जिले के गोदीखेड़ा से दबोचा गया है। पुलिस के मुताबिक, कारोबार में घाटा होने के बाद मुकेश ने 50 प्रतिशत कमीशन पर अपना बैंक खाता बेचकर इस करोड़ों की ठगी में भूमिका निभाई थी।