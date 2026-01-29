913 में सिर्फ 248 कैमरों पर भरोसा, बाकी की नजर धुंधली

सीसीटीवी सर्विलांस टीम की नजर में कोहरे में हाई रेजोल्यूशन कैमरे को भी फोकस और कंट्रास्ट की समस्या

झेलना पड़ती है। कोहरे के बेहद बारीक कण रोशनी को बिखेर देते हैं। इस वजह से छवि का विवरण बिगडता है चेहरे या नंबर प्लेट अक्सर साफ नहीं दिखती। कई बार तापमान में उतार चढाव की वजह से भी लेंस पर नमी आती है तो कंडेनसेशन सेै फुटेज और धुंधला होता है। हालांकि वाहन या संदिग्ध व्यक्ति कैमरे के नजदीक है तो हाइ रेजोल्यूशन कैमरे का फुटेज साफ रहता है।