29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

913 में सिर्फ 248 कैमरों पर भरोसा, बाकी की नजर धुंधली

तेज और धीमी लेकिन लगातार हुई बरसात से कोहरा गहरा गया है। इस वजह से सड?ों पर ट्रैफिककी रफ्तार तो थमी है, बल्कि 24 घंटे में शहर की निगरानी भी धुंधली हुई है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी इतनी कम हो गई है चौकसी के लिए लगाए कैमरों की निगाहों पर धुंध की परत चढ़ [&hellip;]

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Punit Shrivastava

Jan 29, 2026

तीसरी आंख पर मौसम का असर

चौकसी के लिए लगाए कैमरों की निगाहों पर धुंध की परत चढ़ गई

तेज और धीमी लेकिन लगातार हुई बरसात से कोहरा गहरा गया है। इस वजह से सड?ों पर ट्रैफिक
की रफ्तार तो थमी है, बल्कि 24 घंटे में शहर की निगरानी भी धुंधली हुई है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी इतनी कम हो गई है चौकसी के लिए लगाए कैमरों की निगाहों पर धुंध की परत चढ़ गई है।

शहर की राउंड द क्लॉक निगरानी के लिए पुलिस और स्मार्ट सिटी ने कुल 913 सीसीटीवी लगाए हैं। इनमें भी पुलिस के 50 से ज्यादा कैमरे ठप हैं। स्मार्ट सिटी को भी सिर्फ 248 हाइ रेजोल्यूशन कैमरे पर ज्यादा भरोसा है।

उसकी नजर में इन कैमरे रात और खराब मौसम में काफी हद तक साफ फुटेज देने की ताकत है। बाकी कैमरे मौसम के तेवर बिगडऩे के साथ कमजोर पड़ते हैं। उधर सीसीटीवी सर्विलांस के कर्मचारी कहते हैं निगरानी पर खंभों पर लटके सीसीटीवी का रेग्युलर मेंनटीनेंस नहीं है। इनमें लैंस में धूल, जाले और कीट पतंगों का ढेर जमा है। इनसे आमतौर पर रात के वक्त साफ फुटेज मिलना मुश्किल रहता है। घने कोहने में इसमें साफ देखने की उम्मीद बेमानी है।

धुंधली छवि, कंट्रास्ट कम

सीसीटीवी सर्विलांस टीम की नजर में कोहरे में हाई रेजोल्यूशन कैमरे को भी फोकस और कंट्रास्ट की समस्या
झेलना पड़ती है। कोहरे के बेहद बारीक कण रोशनी को बिखेर देते हैं। इस वजह से छवि का विवरण बिगडता है चेहरे या नंबर प्लेट अक्सर साफ नहीं दिखती। कई बार तापमान में उतार चढाव की वजह से भी लेंस पर नमी आती है तो कंडेनसेशन सेै फुटेज और धुंधला होता है। हालांकि वाहन या संदिग्ध व्यक्ति कैमरे के नजदीक है तो हाइ रेजोल्यूशन कैमरे का फुटेज साफ रहता है।

30 मीटर पर सिमटी दृश्यता

लगातार बरसात के बाद मंगलवार रात को मौसम ने करवट ली बुधवार सुबह से घना कोहरा छाया रहा। इससे शहर में दृश्यता घटकर करीब 30 मीटर पर सिमट गई। बाहरी इलाकों में कोहरे का असर और ज्यादा रहा।

आखों के साथ कैमरे की नजर भी ढीली

घने कोहरे में सीसीटीवी पर असर पड़ता है। जब लोगों को आखों से साफ नहीं दिख रहा तो कैमरे पर कोहरे का असर होगा। कोहरे की वजह से छवि धुंधली होगी और फुटेज का फोकस भी गड़बड़ाता है।
भारत सिंह निरीक्षक रेडियो, सीसीटीवी सर्विलासं प्रभारी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

29 Jan 2026 07:43 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / 913 में सिर्फ 248 कैमरों पर भरोसा, बाकी की नजर धुंधली
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ग्वालियर में अचानक सड़क धंसी, गहरा गड्ढा हुआ; मचा हंगामा

gwalior news
ग्वालियर

ठगी की कमाई में 50 प्रतिशत कमीशन पर बेचा खाता

2.52 करोड की ठगी में धार से दबोचा जालसाजों का एजेंट
समाचार

पॉलीथिन इस्तेमाल पर न्यायालय का सख्त संदेश , सुनाई सजा

पॉलीथिन इस्तेमाल पर न्यायालय का सख्त संदेश , सुनाई सजा,
ग्वालियर

रेंज में पुलिस को छका रही चोरों की चाल, 15 दिन में 34 वारदातें, ग्वालियर सबसे आगे

ग्वालियर। ग्वालियर रेंज (ग्वालियर, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर) में चोरों की बढ़ती वारदातें पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई हैं। पुलिस का ही लेखा-जोखा बता रहा है कि चोरों की चाल इतनी तेज है कि अधिकतर मामलों में वारदात के बाद ही पुलिस को भनक लग पा रही है। चोरियों पर लगाम लगाने के तमाम दावों के बावजूद रेंज पुलिस अब तक कोई ठोस तोड़ नहीं खोज पाई है।
समाचार

50% कमीशन पर बेचा बैंक खाता, रामकृष्ण आश्रम के सचिव से 2.52 करोड़ की महाठगी में आरोपी धार से गिरफ्तार

रामकृष्ण आश्रम के तत्कालीन सचिव सुप्रदिप्तानंद स्वामी को डिजिटल अरेस्ट कर 2.52 करोड़ रुपये की महाठगी करने वाले साइबर गिरोह के एक और अहम मोहरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.